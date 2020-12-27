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صورة قديمة لقصر إبراهيم بالهفوف
منذ 7 دقائق
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أحدث التعليقات
رااايق
هذا هو المطلوب **** بس على الاعبين لعب بتركيز أكثر وحماس ****
دكتور رايق بن فايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رااايق
حسناً **
الراقي=-=
المهم عدد الذين أخذوا اللقاح. متى يأتي دوري فقد سجلت منذ اليوم الأول
القرشي
الله يوفقهم يارب ويعينهم على طابور الفجر وتدريباته مع هذا البرد وعلى الطابور المسائي وتدريباته الاساسية . الهمة يا شباب والصبر ثم الصبر .
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