معارضة إيرانية: فشل خامنئي وروحاني تسبب في قتل 192 ألفا بكورونا

وكالات (صدى):
كشفت المعارضة الإيرانية مريم رجوي اليوم الأحد معلومات خطيرة حول ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيران بسبب النظام .
وأكدت " رجوي " أن فشل خامنئي وروحاني في إدارة الأزمة تسبب في قتل 192 ألفا بكورونا .
كما أكدت أن الحكومة الإيرانية تحاول التهرب من شراء لقاح كورونا وستتسبب في قتل المزيد، وفقاً للعربية .
ويبلغ عدد حالات الإصابات وفقاً للإحصائيات الرسمية في إيران 1.1 مليون إصابة ، غير أنها لا ترصد جميع الإصابات على أرض الواقع في ظل التفشي الهائل منذ بدء الجائحة التي كانت إيران من أكثر الدول المتأثرة بها .