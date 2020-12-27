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معارضة إيرانية: فشل خامنئي وروحاني تسبب في قتل 192 ألفا بكورونا

Time منذ 49 دقيقة
Views 1455
معارضة إيرانية: فشل خامنئي وروحاني تسبب في قتل 192 ألفا بكورونا

وكالات (صدى):
كشفت المعارضة الإيرانية مريم رجوي اليوم الأحد معلومات خطيرة حول ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيران بسبب النظام .

وأكدت " رجوي " أن فشل خامنئي وروحاني في إدارة الأزمة تسبب في قتل 192 ألفا بكورونا .

كما أكدت أن الحكومة الإيرانية تحاول التهرب من شراء لقاح كورونا وستتسبب في قتل المزيد، وفقاً للعربية .

ويبلغ عدد حالات الإصابات وفقاً للإحصائيات الرسمية في إيران 1.1 مليون إصابة ، غير أنها لا ترصد جميع الإصابات على أرض الواقع في ظل التفشي الهائل منذ بدء الجائحة التي كانت إيران من أكثر الدول المتأثرة بها .

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا هو المطلوب **** بس على الاعبين لعب بتركيز أكثر وحماس ****
دكتور رايق بن فايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رااايق
حسناً **
الراقي=-=
المهم عدد الذين أخذوا اللقاح. متى يأتي دوري فقد سجلت منذ اليوم الأول
القرشي
الله يوفقهم يارب ويعينهم على طابور الفجر وتدريباته مع هذا البرد وعلى الطابور المسائي وتدريباته الاساسية . الهمة يا شباب والصبر ثم الصبر .

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