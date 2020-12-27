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جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 55 دقيقة
Views 1450
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية توفر أكثر من 17 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى .

الوظائف المطلوبة : مساعد باحث أول " نساء – جدة " ، مساعد باحث ثاني " نساء – جدة " ، داعم فني أول " للرجال – جدة " ، مساعد إداري ثالث " للنساء ، جدة " ، مساعد أمين مكتبة " للنساء ، جدة " ، مساعد شؤون طلاب ثاني " النساء ، جدة " ، مساعد إداري ثاني " للرجال ، جدة " ، أخصائي إحصاء حيوي " للرجال والنساء ، الرياض " ، مساعد إداري ثالث " للرجال والنساء ، الرياض " ، أخصائي إحصاء ثاني " للرجال والنساء ، الرياض " ، منسق مركز تدريب الدراسات العليا " للرجال والنساء ، الرياض " ، مساعد أمين مكتبة " للرجال والنساء ، الرياض " .

كما تتوفر الوظائف التالية : مساعد وحدة طبية " للرجال والنساء ، الرياض " ، منسق أبحاث ثالث في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية " للرجال والنساء ، الرياض " ، فني مكتبة " للرجال والنساء ، أمين مكتبة " للرجال والنساء ، الرياض" ، داعم فني ثاني " للنساء ، الرياض " ، مساعد إداري ثالث " للنساء ، الرياض " ، مساعد إداري ثاني " للنساء ، الرياض " .

ويشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات ، إجادة الحاسب الآلي ، ويمكن التقديم على الرابط التالي بعد تعبئة الطلب من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا هو المطلوب **** بس على الاعبين لعب بتركيز أكثر وحماس ****
دكتور رايق بن فايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رااايق
حسناً **
الراقي=-=
المهم عدد الذين أخذوا اللقاح. متى يأتي دوري فقد سجلت منذ اليوم الأول
القرشي
الله يوفقهم يارب ويعينهم على طابور الفجر وتدريباته مع هذا البرد وعلى الطابور المسائي وتدريباته الاساسية . الهمة يا شباب والصبر ثم الصبر .

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