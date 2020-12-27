جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية توفر أكثر من 17 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى .
الوظائف المطلوبة : مساعد باحث أول " نساء – جدة " ، مساعد باحث ثاني " نساء – جدة " ، داعم فني أول " للرجال – جدة " ، مساعد إداري ثالث " للنساء ، جدة " ، مساعد أمين مكتبة " للنساء ، جدة " ، مساعد شؤون طلاب ثاني " النساء ، جدة " ، مساعد إداري ثاني " للرجال ، جدة " ، أخصائي إحصاء حيوي " للرجال والنساء ، الرياض " ، مساعد إداري ثالث " للرجال والنساء ، الرياض " ، أخصائي إحصاء ثاني " للرجال والنساء ، الرياض " ، منسق مركز تدريب الدراسات العليا " للرجال والنساء ، الرياض " ، مساعد أمين مكتبة " للرجال والنساء ، الرياض " .
كما تتوفر الوظائف التالية : مساعد وحدة طبية " للرجال والنساء ، الرياض " ، منسق أبحاث ثالث في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية " للرجال والنساء ، الرياض " ، فني مكتبة " للرجال والنساء ، أمين مكتبة " للرجال والنساء ، الرياض" ، داعم فني ثاني " للنساء ، الرياض " ، مساعد إداري ثالث " للنساء ، الرياض " ، مساعد إداري ثاني " للنساء ، الرياض " .
ويشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات ، إجادة الحاسب الآلي ، ويمكن التقديم على الرابط التالي بعد تعبئة الطلب من هنـــــــــــــا .