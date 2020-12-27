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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 37.98 نقطة ليقفل عند مستوى 8740.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 375 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، وساب للتكافل، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، وأسواق المزرعة، والواحة، والشرقية للتنمية، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.60% و 4.30%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وكيمانول، وزين السعودية، والتصنيع، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيان السعودية، وزين السعودية، وكيمانول، والتصنيع، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 363.25 نقطة ليقفل عند مستوى 21720.21 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 977 صفقة.

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا هو المطلوب **** بس على الاعبين لعب بتركيز أكثر وحماس ****
دكتور رايق بن فايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رااايق
حسناً **
الراقي=-=
المهم عدد الذين أخذوا اللقاح. متى يأتي دوري فقد سجلت منذ اليوم الأول
القرشي
الله يوفقهم يارب ويعينهم على طابور الفجر وتدريباته مع هذا البرد وعلى الطابور المسائي وتدريباته الاساسية . الهمة يا شباب والصبر ثم الصبر .

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