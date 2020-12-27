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«الأحوال المدنية» توضح معايير الأسماء المسموحة والمحظورة في المملكة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1398
«الأحوال المدنية» توضح معايير الأسماء المسموحة والمحظورة في المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، معايير الأسماء المسموحة والمحظورة في المملكة، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص حول مدى جواز تسمية اسم "ملك".

وأجابت "الأحوال المدنية" إنه يوجد أسماء ممنوعة، ولكن يوجد عدد من المعايير التي يجب أن تتوفر في أسماء المواليد الجديدة، لافتة إلى أن معايير الأسماء لتكون نظامية من بينها ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

وأكدت أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءًا من الاسم، مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا، لافتة إلى أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.

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أحدث التعليقات

مواطن
لا ياشيخ طيب معروف انه يحتاج اشتراك مافي شي جديد
ابو ظبي الكثيري
بعض الناس والله من السماجة الي فيه قليل عقل اكيد زينا لية مش ادمي ولا ايش سبحان الله الله يمتع الجميع بصحه والعافية يارب
ابو ظبي الكثيري
الحمدالله حمدا كثيرا
محايد ولكن..
من سابع المستحيلاتيحسب على الهلال بلنتي
كان زمان
الله من ثقل الدم ... ياصبر الأرض ..

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