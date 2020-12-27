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القصاص لمقيم أطلق النار على آخرين في الرياض

Time منذ 9 دقائق
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القصاص لمقيم أطلق النار على آخرين في الرياض

واس (صدى):
صدر عن وزارة الداخلية اليوم, بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في منطقة الرياض فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم/ أسامة فيصل نجم -عراقي الجنسية- على قتل عبدالعزيز بن فيحان العتيبي -سعودي الجنسية- و محمد إسماعيل الدوي - فلسطيني الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج عن وفاتهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني .

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أسامة فيصل نجم اليوم الأحد 12 / 5 / 1442 هـ بالرياض بمنطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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أحدث التعليقات

مواطن
لا ياشيخ طيب معروف انه يحتاج اشتراك مافي شي جديد
ابو ظبي الكثيري
بعض الناس والله من السماجة الي فيه قليل عقل اكيد زينا لية مش ادمي ولا ايش سبحان الله الله يمتع الجميع بصحه والعافية يارب
ابو ظبي الكثيري
الحمدالله حمدا كثيرا
محايد ولكن..
من سابع المستحيلاتيحسب على الهلال بلنتي
كان زمان
الله من ثقل الدم ... ياصبر الأرض ..

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