سر طلب الأهلي نقل مباراته مع التعاون

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد تقدم إدارة الأهلي بطلب رسمي للإتحاد الكرة لنقل مباراة الأهلي أمام التعاون والتي ستقام يوم السبت المقبل إلى ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع .
وأكدت أن السبب معاناة فريق الأهلي من صغر مساحة ملعب الرديف مما يؤثر على آداءه ، وفقاً للرياضية .
وأشارت المصادر أن رابطة دوري المحترفين وافقت على طلب الأهلي شفهياً فيما ينتظر موافقة اتحاد الكرة بشكل رسمي .
ومن المقرر أن يواجه الأهلي اليوم نادي الرائد ضمن الجولة العاشرة من بطولة دوري المحترفين .