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سر طلب الأهلي نقل مباراته مع التعاون

Time منذ 53 دقيقة
Views 1679
سر طلب الأهلي نقل مباراته مع التعاون

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد تقدم إدارة الأهلي بطلب رسمي للإتحاد الكرة لنقل مباراة الأهلي أمام التعاون والتي ستقام يوم السبت المقبل إلى ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع .

وأكدت أن السبب معاناة فريق الأهلي من صغر مساحة ملعب الرديف مما يؤثر على آداءه ، وفقاً للرياضية .

وأشارت المصادر أن رابطة دوري المحترفين وافقت على طلب الأهلي شفهياً فيما ينتظر موافقة اتحاد الكرة بشكل رسمي .

ومن المقرر أن يواجه الأهلي اليوم نادي الرائد ضمن الجولة العاشرة من بطولة دوري المحترفين .

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أحدث التعليقات

مواطن
لا ياشيخ طيب معروف انه يحتاج اشتراك مافي شي جديد
ابو ظبي الكثيري
بعض الناس والله من السماجة الي فيه قليل عقل اكيد زينا لية مش ادمي ولا ايش سبحان الله الله يمتع الجميع بصحه والعافية يارب
ابو ظبي الكثيري
الحمدالله حمدا كثيرا
محايد ولكن..
من سابع المستحيلاتيحسب على الهلال بلنتي
كان زمان
الله من ثقل الدم ... ياصبر الأرض ..

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