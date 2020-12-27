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وزير الطاقة يُعلن 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة

Time منذ 18 دقيقة
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وزير الطاقة يُعلن 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة

الرياض (صدى):
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكّنت، بفضل الله سبحانه وتعالى، من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وأوضح سموه أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً ب 3,2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلاً يومياً، من نفس نوعية الزيت، مصحوباً بـ 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه. حيث تدفق الغاز، من بئر المنحّز، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلاً من المكثفات يومياً. بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلاً في اليوم.

وبين سمو وزير الطاقة، أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جداً من متكون جبل طويق.

وأشار سموه إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات فيها، حامداً الله ومثنياً عليه على ما أنعم به على المملكة من خيراتٍ ونعم.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يلطف فينا. الله لا يحوجنا يارب ولا عيالنا وحريمنا لاحد. ويهدينا ويهديهم.
ابوبدر
وش الفايدة منه. ما تقدر تحمل عليه قوقل ولا برامجه. يعني حساب قوقل حق ما يفتح فيه
حمود ابوعبدالله
كيف مخالف لنظام الاقامة ويعمل سائق ليموزين منه اللي عطاه السيارة لابد من محاسبة الشركة
شبح
لكل المسلمين والعرب والكفار وديانات ابوكلب وأبو زق . عشان تعرفون مكانة المملكة العربية السعودية. ومكانة وطيبة السعودية دولة وشعب أصالة ورحمة ونخوة ومرجلة وشوفوا كيف يعاملون بعض ويقتلون بعض جرائم وقتل واغتصاب الله يعز ويحفظ السعودية
النشمي
ما شاء الله.. بالتوفيق

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