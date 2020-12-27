أبرز مميزات سلسلة هواتف هواوي «Mate 40E»

وكالات (صدى):
أزاحت شركة هواوي الصينية، الستار عن سلسلة هواتفها "Huawei Mate 40E" قبل طرحها بعدة أشهر، وتشمل أجهزة "Mate 40 و Mate 40 Pro و Mate 40 Pro+ و Mate 40 RS".
وكشفت شركة هواوي، عن هاتف خامس من سلسلة "Huawei Mate 40E"، وهو جهاز Mate 30E Pro 5G، ومع ذلك، يبدو أن هناك هاتفا من سلسلة Mate 40″ آخر في طور الإعداد، وهو هاتف “ Mate 40E“؛ حيث تم تسجيل الجهاز الذي يحمل رقم طراز “ OCE-AN00″ في 9 ديسمبر، حيث تُظهر الصورة المضمنة جهازًا يشبه جهاز Mate 40 القياسي.
ويأتي هاتف "Mate 40E" من هواوي بشاشة منحنية بها فتحة في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة لكاميرا واحدة، كما يوجد زر للطاقة باللون الأحمر على الجانب الأيمن من الهاتف بجانب زر التحكم في مستوى الصوت، فيما يوجد على الجزء الخلفي من الهاتف إعدادا ثلاثي الكاميرا على شكل دائري، ويمكنك رؤية علامة Leica التجارية وفلاش LED في الهيكل أيضًا.
ويحتوي "Huawei Mate 40" على مقبس صوت ومستشعر الأشعة تحت الحمراء في الجزء العلوي، وفي الجزء السفلي يوجد مدخل SIM ومنفذ USB-C وشبكة مكبر صوت، كما يحتوي الهاتف على شاشة OLED قياس 6.5 بوصة بدقة 2376 × 1080، وعلى عكس جهاز Mate 40 القياسي الذي يحتوي على معالج Kirin 9000E بسرعة ساعة تبلغ 3.13 غيغاهرتز، فإن جهاز Mate 40E يحتوي على معالج 2.86 غيغاهرتز.