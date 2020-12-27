البنك المركزي يُلزم الشركات بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي، عن إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين بتنفيذ المرحلة الثالثة من التحول لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية «عقود التأمين».
وجاء ذلك بعد أن أكملت الشركات المرحلة الأولى «تحليل الثغرات» في الربع الأول من العام الماضي، والثانية من «تقييم الأثر المالي» في الربع الأول من العام الحالي، حيث قدم البنك مرئياته وملاحظاته للقطاع من خلال خطاب إلى الرئيس/المدير العام للمرحلتين السابقتين.
وأوضح البنك، أنه يجب على كل شركة تقديم تقرير عن تصميم خطة التطبيق أن يكون مكتوباً وفقاً لمطبوعات الشركة الرسمية، ويجب أن يغطي على الأقل الحد الأدنى من بنود النطاق المذكورة.
بالإضافة إلى أن يكون وصف خطة التطبيق في التقرير كافياً لضمان أن يكون أي طرف ثالث مستقل على اطلاع وفهم كامل لخطة التطبيق، وقادر على تشكيل حكم سليم بشأن امتثالها للتفسير الحالي لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) ومدى ملاءمتها ومناسبتها لعمليات الشركة.
أشار البنك، إلى أن تتضمن ملاحق التقرير جميع أوراق العمل الفنية التي تم إعدادها ونتائج التحليل الكمي التي تم إجراؤها لدعم قرارات التصميم المختلفة، وأنه يجب على لجنة المراجعة الحصول على مرئيات مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن خطة التطبيق، وتضمين ذلك في التقرير كملحق منفصل.