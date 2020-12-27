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عدنان جستنيه: كثير من الهلاليين تعاطفوا مع الاتحاد أمس

Time منذ 22 دقيقة
Views 1300
عدنان جستنيه: كثير من الهلاليين تعاطفوا مع الاتحاد أمس

ماجد محمد (صدى):
علق الأعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على انتقاد البعض لحكم لقاء الهلال والاتحاد بالجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جستنيه : كثير من الهلاليين بالامس تعاطفوا مع الاتحاد من ناحيتين الناحية الاولى الظلم التحكيمي الذي تعرض له الاتحاد والناحية الثانية فرحتهم بعودت".

وأضاف : " هذا منطق الكبار ولهذا فأنني اقدر هذه اللغة الراقية الذي يعبر عن تنافس شريف بين الناديين يسيء له للاسف المتعصبون من حكام كنا قد احسن الظن فيهم".

يذكر أن لقاء فريق الهلال مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابوجود
يخرب بيتكم مااقبحكم، بالله هذا حل الحين طيب وين الرؤيه المزعومه وين التطور والرقي من البلديات وين الثقافه اللي ازعجتونا فيها، قمه الوقاحه، لا لا ابشركم الوضع راح يولع نار قريبآ وماهي بعيده تكون هناك حرب اهليه طاحنه، وإني ارى رؤسآ اينعت وحان قطافها.
dfs
هذي اللي اول تهاجم الرجال وتقول الزواج وم مهم يابنات ولاتنتظرين رجال بل انطلقي للحياة بدون رجل واول ماجئها اطرف رجال طارت فيه وسحبت على البنات اللي ورطتهم .
ابوحنين
المدرب يتحمل جزء من الخسارة ولا يلام في الباقي الاصابات والغيابات لها دور
القرشي
سبب وجود هذه المكتبة وغيرها من المكتبات ألأخرى التي كانت تنتشر حول الحرم المكي الشريف لأن الناس في ذاك الزمان كانوا يحرصون على إقتناء الكتب لقرائتها والإستزادة من العلوم والمعرفة . أما في عصرنا هذا فالناس يحرصون على إقتناء الكتب ليس لقرائتها بل لأنها اصبحت جزءآ من ديكور المنزل او المكتب فقط ... رحم الله ذاك الزمان وأهله .
شبح
والله وزارة العمل من كذب الا تضليل ومن شلاخ إلى طقاع فاضي وظائف مسعودة من عشرين سنة لسه الأجانب شغالين فيها حتى اليوم كل الوظائف الممنوعة على الأجانب مازال الأجنبي القذر مسئول فيها مسؤول توظيف ومدير التوظيف ومدير HR القطاع الخاص فساد وملك للأجانب ووزارة العمل مكنت وساعدت الأجانب ولم يتغير شي . قالوا توطين مهنة المحاسبة كذب يكذب ورب الكعبة ولا بعد 100 سنة رزق السعوديين تحت رحمة الأجانب وبقوة وعصابات الفلسطيزية والمصريين والسوريين ومآ فيا الهند وباكستان وكل دون استثناء تلعب لعب كبير

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