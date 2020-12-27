عدنان جستنيه: كثير من الهلاليين تعاطفوا مع الاتحاد أمس

ماجد محمد (صدى):
علق الأعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على انتقاد البعض لحكم لقاء الهلال والاتحاد بالجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال جستنيه : كثير من الهلاليين بالامس تعاطفوا مع الاتحاد من ناحيتين الناحية الاولى الظلم التحكيمي الذي تعرض له الاتحاد والناحية الثانية فرحتهم بعودت".
وأضاف : " هذا منطق الكبار ولهذا فأنني اقدر هذه اللغة الراقية الذي يعبر عن تنافس شريف بين الناديين يسيء له للاسف المتعصبون من حكام كنا قد احسن الظن فيهم".
يذكر أن لقاء فريق الهلال مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.