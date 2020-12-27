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تمكين السجناء والموقوفين من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم

Time منذ ساعة
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تمكين السجناء والموقوفين من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم

الرياض (صدى):
وافقت الجهات العليا، على اعتماد آلية جديدة لتمكين السجناء والموقوفين من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم خلال المدة المحددة نظاما؛ حيث شملت تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية فيما يتعلق بتمكين السجناء والموقوفين من تقديم طلب الاستئناف تجاه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى طلب النقض أمام المحكمة العليا تجاه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها أو إقرار السجين أو الموقوف بعدم رغبته في استئناف الحكم الصادر بحقه؛ حيث تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء للنظر في الآلية المتبعة لتمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاما.

وأكدت على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفین بتمكين السجين أو الموقوف من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا أو تقريره بعدم رغبته في ذلك مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يلطف فينا. الله لا يحوجنا يارب ولا عيالنا وحريمنا لاحد. ويهدينا ويهديهم.
ابوبدر
وش الفايدة منه. ما تقدر تحمل عليه قوقل ولا برامجه. يعني حساب قوقل حق ما يفتح فيه
حمود ابوعبدالله
كيف مخالف لنظام الاقامة ويعمل سائق ليموزين منه اللي عطاه السيارة لابد من محاسبة الشركة
شبح
لكل المسلمين والعرب والكفار وديانات ابوكلب وأبو زق . عشان تعرفون مكانة المملكة العربية السعودية. ومكانة وطيبة السعودية دولة وشعب أصالة ورحمة ونخوة ومرجلة وشوفوا كيف يعاملون بعض ويقتلون بعض جرائم وقتل واغتصاب الله يعز ويحفظ السعودية
النشمي
ما شاء الله.. بالتوفيق

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