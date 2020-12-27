إعلان أسماء المرشحين لوظائف وزارة الصحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف (أخصائي و فني التخصصات الحرجة)، وذلك من خلال بوابة التوظيف؛ حيث قالت أنه على المرشحين والمرشحات لهذه الوظائف، والمعلن عنها خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2020م، مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.
ويأتي ذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 28/12/2020م، لمدة أسبوعين؛ وذلك لاستكمال إجراءات توظيفهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية، مع نسخة منها، وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، مع نسخة منها.
وتشمل شهادة الامتياز، مع نسخة منها، شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، مع نسخة منها، شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة إن وجدت.
وأوضحت الوزارة، أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والمقابلة الشخصية، والرغبات المكانية، مؤكدة على المرشحين التقيد بالمراجعة خلال الفترة المحددة، وأن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، بينما للاستعلام من هنــــــــــــــــا .