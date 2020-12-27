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إيجارات جدة تنخفض بشكل كبير عن الرياض

Time منذ ساعة
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إيجارات جدة تنخفض بشكل كبير عن الرياض

الرياض (صدى):
تقلصت العائدات بحلول نهاية عام 2020 بسبب الانخفاض المتزايد في الإيجارات السكنية التي وصلت إلى 5% في جدة و1% في العاصمة الرياض التي نمت أسعار مبيعاتها بنسبة 2% على أساس سنوي في نهاية الربع الثالث من عام 2020.

ويأتي ذلك مدفوعة بالزخم الذي شهده سوق الرهن العقاري بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على المعاملات العقارية، فيما من المتوقع أن يتقلص جانب العرض بشكل دوري في العام 2021 من حيث تراجع إعلان المطورين عن المشاريع المستقبلية نظراً لضعف بيئة الطلب السائدة حالياً.

وسيتسبب ذلك في الحد من الانخفاض الحاد للأسعار والإيجارات في المستقبل، بينما الانخفاض في الإيجارات جاء أعلى من انخفاض الأسعار خلال عام 2020، حيث فضل بعض البائعين تأجيل بيع الشقق والفيلات السكنية من أجل تحقيق أسعار أعلى في المستقبل.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرة والعنصر لا تعد وحدات مغناطيسية إلا في حال تمثيل مجموعها ( تمثيلها المجموع ) : مجموع الذرات & مجموع العناصر / أو مجموع وحداتهما
Zoolعالمي
الفرق بينكم وبين الاتحاد انهم رجال وروح وانتم تنتظرون الفار يفزع لكم كله كوم ومهاجمكم قوميز كنه لابس حفاظه خلفيه كبيره و يا الله يتحرك
د محمد ماجد بخش
الذرة والعنصر تسمى وحدات مغناطيسية مجازا
ابوحنين
في كل مكان مكان للربالة وتجميعها وحرقها مرد الزبالة الى النهاية والقذارة ويبقى العمل الطيب تجده في اعلى القمم
د محمد ماجد بخش
☆ وحدة ذرة العنصر & ووحدة العنصر ( وليست وحدة العنصر الممثل ) وحدات ثقالية & ثقالية مغناطيسية في ذاتها لها درجة ثقل عددية ممثلة ثابتة ومحددة & ودرجة ثبات مغناطيسي عددية ممثلة ثابتة ومحددة

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