"غرفة الشرقية" توفر 51 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر 51 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل بالقطاع الخاص في الخبر ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف :
- ممثل مبيعات " عدد 50 وظيفة " : درجة الدبلوم ، خبرة كالعمل ممثل مبيعات خارجية في شركة اتصالات وتقنية معلومات ، والقدرة على التكيف ، ووجود الرغبة في تحقيق الأهداف .
- محاسبة بكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها ، خبرة في المحاسبة والإدارة المالية .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 12 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 27 / ديسمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـــــــا و هنـــــــــــا .