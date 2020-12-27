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"غرفة الشرقية" توفر 51 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

Time منذ ساعة
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"غرفة الشرقية" توفر 51 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر 51 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل بالقطاع الخاص في الخبر ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف :

- ممثل مبيعات " عدد 50 وظيفة " : درجة الدبلوم ، خبرة كالعمل ممثل مبيعات خارجية في شركة اتصالات وتقنية معلومات ، والقدرة على التكيف ، ووجود الرغبة في تحقيق الأهداف .

- محاسبة بكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها ، خبرة في المحاسبة والإدارة المالية .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 12 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 27 / ديسمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـــــــا و هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرة والعنصر لا تعد وحدات مغناطيسية إلا في حال تمثيل مجموعها ( تمثيلها المجموع ) : مجموع الذرات & مجموع العناصر / أو مجموع وحداتهما
Zoolعالمي
الفرق بينكم وبين الاتحاد انهم رجال وروح وانتم تنتظرون الفار يفزع لكم كله كوم ومهاجمكم قوميز كنه لابس حفاظه خلفيه كبيره و يا الله يتحرك
د محمد ماجد بخش
الذرة والعنصر تسمى وحدات مغناطيسية مجازا
ابوحنين
في كل مكان مكان للربالة وتجميعها وحرقها مرد الزبالة الى النهاية والقذارة ويبقى العمل الطيب تجده في اعلى القمم
د محمد ماجد بخش
☆ وحدة ذرة العنصر & ووحدة العنصر ( وليست وحدة العنصر الممثل ) وحدات ثقالية & ثقالية مغناطيسية في ذاتها لها درجة ثقل عددية ممثلة ثابتة ومحددة & ودرجة ثبات مغناطيسي عددية ممثلة ثابتة ومحددة

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