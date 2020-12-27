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وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية

Time منذ ساعة
Views 1612
وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة الشايع الدولية، عن توفر شواغر وظيفية بالرياض (للرجال والنساء) في مجال مبيعات التجزئة، بمسمى مُصمم داخلي (Design Studio Specialist)، وذلك في صحارى مول ورياض بارك - ماركة (West Elm).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، اللغة الإنجليزية ممتازة تحدثًا، ويُفضّل خبرة بنفس المجال أو تخصص تصميم داخلي لحديثي التخرج.

وأشارت إلى أن المميزات الوظيفية: راتب أساسي - بدل سكن - بدل نقل، تأمين طبي، عمولات شهرية حسب المبيعات، دورات تطويريه وتدريبية، بطاقة تخفيض 30% على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.

وأوضحت أن التقديم متاح من اليوم الأحد، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك بإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة الوصف الوظيفي في عنوان البريد) من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرة والعنصر لا تعد وحدات مغناطيسية إلا في حال تمثيل مجموعها ( تمثيلها المجموع ) : مجموع الذرات & مجموع العناصر / أو مجموع وحداتهما
Zoolعالمي
الفرق بينكم وبين الاتحاد انهم رجال وروح وانتم تنتظرون الفار يفزع لكم كله كوم ومهاجمكم قوميز كنه لابس حفاظه خلفيه كبيره و يا الله يتحرك
د محمد ماجد بخش
الذرة والعنصر تسمى وحدات مغناطيسية مجازا
ابوحنين
في كل مكان مكان للربالة وتجميعها وحرقها مرد الزبالة الى النهاية والقذارة ويبقى العمل الطيب تجده في اعلى القمم
د محمد ماجد بخش
☆ وحدة ذرة العنصر & ووحدة العنصر ( وليست وحدة العنصر الممثل ) وحدات ثقالية & ثقالية مغناطيسية في ذاتها لها درجة ثقل عددية ممثلة ثابتة ومحددة & ودرجة ثبات مغناطيسي عددية ممثلة ثابتة ومحددة

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