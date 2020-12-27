وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة الشايع الدولية، عن توفر شواغر وظيفية بالرياض (للرجال والنساء) في مجال مبيعات التجزئة، بمسمى مُصمم داخلي (Design Studio Specialist)، وذلك في صحارى مول ورياض بارك - ماركة (West Elm).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، اللغة الإنجليزية ممتازة تحدثًا، ويُفضّل خبرة بنفس المجال أو تخصص تصميم داخلي لحديثي التخرج.
وأشارت إلى أن المميزات الوظيفية: راتب أساسي - بدل سكن - بدل نقل، تأمين طبي، عمولات شهرية حسب المبيعات، دورات تطويريه وتدريبية، بطاقة تخفيض 30% على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.
وأوضحت أن التقديم متاح من اليوم الأحد، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك بإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة الوصف الوظيفي في عنوان البريد) من هنـــــــــا .