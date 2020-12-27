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حظر العروض الحية ثلاثة أيام في المطاعم والمقاهي

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حظر العروض الحية ثلاثة أيام في المطاعم والمقاهي

الرياض (صدى):
وجهت الهيئة العامة للترفيه بمنع إقامة أي عروض حيه في المطاعم والمقاهي بداية من يوم الخميس المقبل وحتى نهاية السبت الموافق 2/ 1/ 2021 م .

وحذرت الهيئة جميع المرخصين من إتخاذ الإجراءات النظامية حال عدم الإلتزام بالقرار الذي تم إتخاذه تطبيقاً للإجراءات الإحترازية .

ويمكن للمرخصين التقدم بعد انتهاء تلك المدة إعادة التقديم بطلب الترخيص عبر بوابة الترفيه بعد تسجيل المنشأة في بوابة الخدمات الإلكترونية على أن تكون جميع مستنداتها سارية المفعول .

وتشمل العروض الحية المقامة في المطاعم والمقاهي للتسلية والترفيه : العروض الموسيقية كالعزف على الآلات أو العروض الغنائية أو عروض الكوميديا الإرتجالية " ستاند أب كوميدي " ونحوها .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرة والعنصر لا تعد وحدات مغناطيسية إلا في حال تمثيل مجموعها ( تمثيلها المجموع ) : مجموع الذرات & مجموع العناصر / أو مجموع وحداتهما
Zoolعالمي
الفرق بينكم وبين الاتحاد انهم رجال وروح وانتم تنتظرون الفار يفزع لكم كله كوم ومهاجمكم قوميز كنه لابس حفاظه خلفيه كبيره و يا الله يتحرك
د محمد ماجد بخش
الذرة والعنصر تسمى وحدات مغناطيسية مجازا
ابوحنين
في كل مكان مكان للربالة وتجميعها وحرقها مرد الزبالة الى النهاية والقذارة ويبقى العمل الطيب تجده في اعلى القمم
د محمد ماجد بخش
☆ وحدة ذرة العنصر & ووحدة العنصر ( وليست وحدة العنصر الممثل ) وحدات ثقالية & ثقالية مغناطيسية في ذاتها لها درجة ثقل عددية ممثلة ثابتة ومحددة & ودرجة ثبات مغناطيسي عددية ممثلة ثابتة ومحددة

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