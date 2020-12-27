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وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

Time منذ 27 دقيقة
Views 1335
وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأوقاف عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة – الحسابات الدائنة والمدينة).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب قيادي، الإلمام ببرامج المايكروسوفت المتقدمة، مهارات تحليلية ممتازة إلى جانب القدرة على إنشاء وتقديم تقارير مفصلة.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
شئ عجيب،ومستغرب..
ابو صابر
حسبنا الله ونعم الوكيل على المنافقين والمفبركين والحاقدين وأهل السوء أينما كانوا .
kkkk
فلوسهم حرام من الدعم الخفي
kkkk
معروف الهويش الدلهومي
kkkk
الله يشفي الجميع

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