وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأوقاف عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة – الحسابات الدائنة والمدينة).
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب قيادي، الإلمام ببرامج المايكروسوفت المتقدمة، مهارات تحليلية ممتازة إلى جانب القدرة على إنشاء وتقديم تقارير مفصلة.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .