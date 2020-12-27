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منظر جميل لمكتبة قرب الحرم المكي الشريف عام 1401هـ
منذ ساعة
756
(صدى):
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
شئ عجيب،ومستغرب..
ابو صابر
حسبنا الله ونعم الوكيل على المنافقين والمفبركين والحاقدين وأهل السوء أينما كانوا .
kkkk
فلوسهم حرام من الدعم الخفي
kkkk
معروف الهويش الدلهومي
kkkk
الله يشفي الجميع
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