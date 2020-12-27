لبنانيون يضرمون النار في مخيم للاجئين سوريين بسبب " كرة "

بيروت (صدى):
أضرم عدد من الشبان اللبنانيين مساء أمس السبت، النيران في مخيم المنية للاجئين السوريين في طرابلس.
ويأتي ذلك الهجوم إثر شجار اندلع بين شقيقين لبنانيين وشاب سوري، تطور لاشتباك بالأسلحة أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من الطرفين.
والشقيقين اللبنانيين أحدهما عسكري بالجيش اللبناني، تشاجرا مع السوري على خلفية لعبة كرة قدم بمنطقة محلة التبانة في طرابلس، تسبب بإصابة الشقيقين بجروح بعد تعرضهما لاعتداء بأداة حادة استخدمها الشاب السوري.
ووصل عدد الخيم التي تم إحراقها في المخيم إلى أكثر من 100 خيمة كانت تقطنها عائلات سورية لاجئة.