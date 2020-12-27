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موعد توطين مهن المحاسبة

Time منذ 12 دقيقة
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موعد توطين مهن المحاسبة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن موعد تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن المحاسبة.

وأوضحت أن القرار سيطبق في أول ذي القعدة 1442، أي بعد 170 يوماً، ويشمل 19 تصنيفاً للمهنة.

وتشمل مهن المحاسبة المستهدفة بالتوطين: مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير إدارة التقارير المالية، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة المراجعة الداخيلة، مدير الإدارة العامة للمراجعة، رئيس برنامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية.

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أحدث التعليقات

واحد منصف
العجيب ان الغرب وهم يقولون دولة علمانية لكنهم يتمسكون بامور دينهم بل بالتحريف والبدع لامور ظينهم وهم في عصر التقدم ومع ذلك يتمسكون بتخاريف من الفي سنة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون يلبسون لباس التدين ، وهم ابعد مايكون عن الدين ...
زائر
ههههههههههه كان راح عند القائم ابرك له .. ايام قليلة وراح يقدم الاستقالة ويقول لا ابوكم لا ابو ناديكم
د محمد ماجد بخش
وحدة المجموع الممثلة بمجموع وحدات الفراغ الممثلة لدرجات الثقل هي الوحدة المغناطيسية وليست هي وحدة المجموع الممثلة لدرجات الثقل الممثلة بوحدات الفراغ فتلك هي الوحدة الثقالية
A.awad
أيــش القـصـه مع ها البـعـارين في أسـتراليا يـعـدومونهـا من كـثـرها وحنّـا تـبـاع بالملايين بدون سبب لغلاها..؟؟ صارة أغلى من الألماس والذهب والفضـه والبترول....طيّب نعرف فوائد الذهب والفضه والألماس والبترول إيش فوائد الأبل (((( في هـذا الـزمان بالـذّات ))))...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

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