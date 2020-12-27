فضائح " السويركي " داعم الإخوان: أعطى أوامر بإجهاض إحدى زوجاته

القاهرة (صدى):
استمرارا لكشف فضائح رجل الأعمال المصري سيد رجب السويركي، داعم جماعة الإخوان الإرهابية، روت إحدى طليقاته تفاصيل ما تعرضت له من تهديدات بسبب حملها منه.
وأوضحت أنها عام 2005، تزوجت من السويركي، وحملت منه، واتصلت به لتخبره، وحينها، كان يؤدي مناسك الحج مع نجله محمد، وبعدما أخبرته أغلق الهاتف دون رد.
وفوجئت بـ 4 رجال تابعين لنجل السويركي، يصطحبونها للمستشفى، حيث أعطى أوامره لأحمد ابنه بإجهاضها.
وأشارت إلى أن السويركي بعد عودته من الحج عرض عليها الاستمرار في الزواج وكأن شيئًا لم يكن، ولكنها رفضت كل المحاولات للاستمرار، موضحة أن الزواج لم يستمر أكثر من عام.
وتستمر التحقيقات مع السويركي لاتهامه بتمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في مصر.
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