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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق ( حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، القصيم ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيه الى شمالية شرقيه بسرعه14-38كم/ساعه على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه الى شمالية شرقيه بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

واحد منصف
العجيب ان الغرب وهم يقولون دولة علمانية لكنهم يتمسكون بامور دينهم بل بالتحريف والبدع لامور ظينهم وهم في عصر التقدم ومع ذلك يتمسكون بتخاريف من الفي سنة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون يلبسون لباس التدين ، وهم ابعد مايكون عن الدين ...
زائر
ههههههههههه كان راح عند القائم ابرك له .. ايام قليلة وراح يقدم الاستقالة ويقول لا ابوكم لا ابو ناديكم
د محمد ماجد بخش
وحدة المجموع الممثلة بمجموع وحدات الفراغ الممثلة لدرجات الثقل هي الوحدة المغناطيسية وليست هي وحدة المجموع الممثلة لدرجات الثقل الممثلة بوحدات الفراغ فتلك هي الوحدة الثقالية
A.awad
أيــش القـصـه مع ها البـعـارين في أسـتراليا يـعـدومونهـا من كـثـرها وحنّـا تـبـاع بالملايين بدون سبب لغلاها..؟؟ صارة أغلى من الألماس والذهب والفضـه والبترول....طيّب نعرف فوائد الذهب والفضه والألماس والبترول إيش فوائد الأبل (((( في هـذا الـزمان بالـذّات ))))...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

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