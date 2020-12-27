زوجة ابن القرضاوي تكشف تفاصيل هروبه من مصر لتركيا

أنقرة (صدى):
كشفت مروة عاشور، زوجة نجل مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، تفاصيل هروب زوجها من مصر إلى تركيا، بعد ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان من الحكم.
وأوضحت عاشور، أن زوجها خرج بطريقة غير قانونية إلى السودان قبل أن يذهب إلى تركيا للقاء والده وأخوته الذين كانوا يقضون العطلة هناك.
وأشارت إلى أنه تركها في مصر بسبب حملها، وانتظرت حتى أنجبت طفلتها، ثم سافرت إلى قطر في انتظار زوجها وأسرته.
ولفتت إلى أنها حاليًا تعيش في اسطنبول، قائلة: " منذ زواجي منه وأنا أعاني من مشاكل كثيرة واكتشفت إني عايشة مع راجل غامض معرفش عنه حاجة وعنده علاقات نسائية كثيرة جدًا".
وشددت على عدم شعورها بالأمان في تركيا، ولا تعرف سبب إصراره على عدم مغادرتها وبناتها إلى مصر.
وكشفت أن زوجها لا ينفق عليها ولكن يُنفق على بناته مبلغا بسيطا، مضيفة: " البنات جالهم دود في بطنهم بسبب سوء الأكل، ومحدش من أسرة القرضاوي بيصرف على البنات ".
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