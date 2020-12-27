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الهلال يٌنافس انتر ميلان على التوقيع مع " جيرفينهو "

Time منذ 36 دقيقة
Views 1526
الهلال يٌنافس انتر ميلان على التوقيع مع " جيرفينهو "

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير أن إدارة نادي الهلال تنافس انتر ميلان الإيطالي، على التوقيع مع لاعب بارما الإيفواري جيرفينهو، في فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب جيرفينهو حاليا في صفوف نادي بارما، كما لعب في صفوف روما، وهيبي شينا فورتون الصيني.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل بناء الذرة الممثلة بعدد مماثل من وحدات العناصر العددية وفترة وحدات العناصر الذرية المكافئة والممثلة لعدد ذرات العنصر المكافئة لوحدة العنصر الذرية يمكن أن تكون في اتجاهين متعاكسين لموقع عرض كتلة ذرة العنصر في التمثيل الفراغي العددي البنائي المنتظم الممثل لأعداد العناصر وفترات العناصر الممثلة تصاعديا بمجموع عدد وحدات ثقالة العنصر العددية الممثلة للكتلة الثقالية ولهذا فإن الكتلة المغناطيسية لوحدة العنصر والممثلة بوحدات ثقالة العنصر الممثلة بوحدات العناصر لا تمثل لوحدة العنصر الذرية إلا على المستوى الثقالي وهذا ما يجهله حتى اليوم علماء الشرق الأقصى والأدنى والغرب الأمريكي والأوروبي رغم أنهم يبحثون أكاديميا في هذا الخصوص منذ 150 عاما ولا يزالون!!
المدمر
الكذب حرااام قبل مايكون عيب الشرهه ماهي عليك الشرهه على رئيس التحرير اللي شكله ماهو داري عن موظفينه اش يكتبون وترا كل حرف تكتبه انت مسؤل عنه أمام ربك انتبه.
منصور المنصور
اشوفك اتحادي اليوم وانت امس الاتحاد سوى الاتحاد فعل وكأنهم كانو ياكلون من بيتك استتر يا اخي في بيتك ضهورك في الاعلام فشيله لك ولِمن درسك اعلام المفروض لما شافوك تقول محمد نور وتمد بوزك قدام اعطوك صفررررررررررررررررررررر
منصور المنصور
اشوفك اتحادي اليوم وانت امس الاتحاد سوى الاتحاد فعل وكأنهم كانو ياكلون من بيتك استتر يا اخي في بيتك ضهورك في الاعلام فشيله لك ولِمن درسك اعلام المفروض لما شافوك تقول محمد نور وتمد بوزك قدام اعطوك صفررررررررررررررررررررر
برق امصحا
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣فضيييييييييحة

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