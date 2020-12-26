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الفحوصات الطبية تحدد إصابات ثلاثي الاتحاد

Time منذ ساعة
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الفحوصات الطبية تحدد إصابات ثلاثي الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الاتحاد، أن الثلاثي حمدان الشمراني، ومهند الشنقيطي، وعبد العزيز البيشي، سيخصعون اليوم الأحد، لفحوصات طبية، على خلفية إصابتهم في لقاء الهلال ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تحدد الفحوصات الطبية التي سيجريها اللاعبون في مستشفى الشريك الطبي سليمان فقيه، مدى إصابتهم.

وكانت المباراة قد شهدت أيضًا إصابة لاعب الهلال الكوري الجنوبي جانج هيون سو، في مفصل القدم.

يذكر أن لقاء الهلال والاتحاد انتهى بالتعادل 1 - 1 ، ليرفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري، فيما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اظن من بعد هاالمقابله راح يصل سعر الجمل فوق الخمسين مليون ، الله يرحم المليون والمليونيين .. .. قالوا // مايطبون وجيه القحط باالسوق ، الا وصابه القحط المحوق ..
زائر
يبون كل لهم الاخطاء تحسب لهم واللي عليهم لا عاديه ماهي اخطاء -------عجب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يحميهم
ابو محمد 😎 ✍️
اعطاه الجواب ...
هاردلك للاتحاد
فعلا شيئ يضحك!!! الاتحاد انذبح ذبح اليوم بالتحكيم ومدرب الهلال يعترض!!!

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