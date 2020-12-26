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أول تعليق لرازافان بعد التعادل: الاتحاد كسر إيقاع المباراة

Time منذ ساعة
Views 1919
أول تعليق لرازافان بعد التعادل: الاتحاد كسر إيقاع المباراة

نواف السالم (صدى):
صرح الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال، بأن سقوط لاعبي الاتحاد المتكرر خلال لقائهما في الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، " كسر " إيقاع المباراة.

وقال رازافان غاضبًا: " أشيد بفريق الاتحاد لكن في الوقت ذاته نريد أن نلعب كرة قدم، من غير المعقول أن يسقط اللاعبون بشكل مستمر من أجل كسر رتم وإيقاع المباراة ".

وتابع: " كنا الأفضل وسيطرنا على مجريات المباراة لكن الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة بعدما نزل لاعب الاتحاد بيده للكرة بعد تسديدها، هذا حدث أيضا في مواجهة الوحدة ".

وانتهى لقاء الهلال والاتحاد بالتعادل 1 - 1 ، ليرفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري، فيما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
من كبر طاقيتك ماتعرف تسرد وتختار عنوان للخبر مالومك من بعد انجازكم ولقبكم الجديد بإسيا ( مطرود اسيا على الهواء مباشرا ) 🤣🤣🤣🤣
ابو فهد
يارجال هذا مضيع رايح يسئل المرور اقرب معقب يسقطها لك خلال يوم لافحص ولا تجديد بس ياخذون رسوم التطويف
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
التهور مصيبه ..

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