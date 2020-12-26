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بالفيديو.. مكاتب الخدمات والتعقيب تتراجع أمام انتشار الخدمات الإلكترونية

Time منذ ساعة
Views 1569
بالفيديو.. مكاتب الخدمات والتعقيب تتراجع أمام انتشار الخدمات الإلكترونية

الرياض (صدى):
تراجع دور مكاتب الخدمات والتعقيب بعد توجه المواطنين والمقيمين للخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة.

قال مدير مكتب خدمات، ناصر العنزي، إنه على الرغم من تضرر هذه المكاتب من انتشار التقنيات والخدمات الإلكترونية المتطورة التي تطرحها الحكومة، فإنها تفيدهم كمواطنين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات.

وأوضح صاحب أحد مكاتب الخدمات، عبدالعزيز الواكد، أن نشاط هذه المكاتب كان في قمته خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، مبينا أن انتشار الهواتف الذكية والأجهزة المتطورة خلال العامين الماضيين تسبب في تراجع الطلب على هذه المكاتب.

وأكد الواكد أن زبائن هذه المكاتب انحصروا في كبار السن ومن يجهلون التقنيات الحديثة.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
من كبر طاقيتك ماتعرف تسرد وتختار عنوان للخبر مالومك من بعد انجازكم ولقبكم الجديد بإسيا ( مطرود اسيا على الهواء مباشرا ) 🤣🤣🤣🤣
ابو فهد
يارجال هذا مضيع رايح يسئل المرور اقرب معقب يسقطها لك خلال يوم لافحص ولا تجديد بس ياخذون رسوم التطويف
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
التهور مصيبه ..

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