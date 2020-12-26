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شاهد.. " الزامل " يوضح حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسًا 

Time منذ ساعة
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شاهد.. " الزامل " يوضح حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسًا 

الرياض (صدى):
أوضح المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسًا.

وأضاف " الزامل " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" لو شخص فاتته صلاة الفريضة ودخل إلى المسجد، فوجد آخر يصلي جالسا، فلا بأس أن يقتضي به مادام أنه لا يستطيع إلا هذه الحالة".

وتابع " الزامل ":" كون الشخص يصلي مع جماعة خيرا من أن يصلي وحده "، مستشهدا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم:" صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".

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أحدث التعليقات

ابو فهد
من كبر طاقيتك ماتعرف تسرد وتختار عنوان للخبر مالومك من بعد انجازكم ولقبكم الجديد بإسيا ( مطرود اسيا على الهواء مباشرا ) 🤣🤣🤣🤣
ابو فهد
يارجال هذا مضيع رايح يسئل المرور اقرب معقب يسقطها لك خلال يوم لافحص ولا تجديد بس ياخذون رسوم التطويف
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
التهور مصيبه ..

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