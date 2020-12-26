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شاهد.. تعليقات مواطنين على موقف بطولي لشاب أنقذ سيارة وقائدها من حريق ضخم 

Time منذ ساعة
Views 1722
شاهد.. تعليقات مواطنين على موقف بطولي لشاب أنقذ سيارة وقائدها من حريق ضخم 

الرياض (صدى):
عبر مواطنون عن إعجابهم الشديد بموقف بطولي لشاب أنقذ سيارة وقائدها من الاحتراق، حيث أثنوا على الدور الشجاع للشاب في إنقاذ المركبة وقائدها.

واعتبر المواطنون ما فعله الشاب ينم على تصرف حكيم وفطنة وشجاعة في التعامل السريع مع مثل هذه الأمور الخطيرة.

وكان انتشر مقطع فيديو لمواطن ينقذ سيارة وقائدها من الاحتراق بشجاعة، والذي حظي بتفاعل لافت من قبل متداوليه.

وبدا في الفيديو، النيران تلتهم السيارة، فيما قاد المواطن سيارته بسرعة عالية من أجل إنقاذ قائد المركبة من موت محقق، وهذا ما حدث بالفعل، وقام المواطن بإطفاء الحريق بطريقة احترافية.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
من كبر طاقيتك ماتعرف تسرد وتختار عنوان للخبر مالومك من بعد انجازكم ولقبكم الجديد بإسيا ( مطرود اسيا على الهواء مباشرا ) 🤣🤣🤣🤣
ابو فهد
يارجال هذا مضيع رايح يسئل المرور اقرب معقب يسقطها لك خلال يوم لافحص ولا تجديد بس ياخذون رسوم التطويف
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
التهور مصيبه ..

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