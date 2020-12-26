بالفيديو.. محمد البريك: كنا نطمح للفوز ولكن الغيابات أثرت على أداء الهلال

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال، محمد البريك، على تعادل فريقه مع ضمك، قائلا:" المباراة كانت صعبة للفريقين، وكنا نطمح للفوز و الابتعاد بالصدارة عن المنافسين ".
وأضاف " البريك " خلال تصريحات تلفزيونية تلت المباراة:" واجهنا فريق جيد كالاتحاد و التعادل كان عادلا "، مبينا:" الغيابات أثرت على الهلال ".
وكان لقاء فريق الهلال، مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، وأصبح رصيد الهلال 23 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويلاقي الشباب الخميس 31 ديسمبر.