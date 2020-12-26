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سامي الجابر: "الهلال رغم معاناته من الغياب كان الأقرب للفوز"

Time منذ 17 دقيقة
Views 1332
سامي الجابر: "الهلال رغم معاناته من الغياب كان الأقرب للفوز"

ماجد محمد (صدى):
قال سامي الجابر رئيس الهلال الأسبق، أن فريق الهلال سيطر على المباراة أمام الاتحاد التي أقيمت اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبينا أنه كان الأقرب للفوز.

وقال الجابر:" ‏كلاسيكو الكرة السعودية حضرت الإثارة والندية بكل تفاصيله، والزعيم رغم معاناته من الغيابات في صفوفه الخلفية سيطر على المباراة وكان الأقرب للفوز".

وأضاف: "الاتحاد يبدو أنه عائد و بقوة للمنافسة بعناصر متميزة وحضور فني رائع، شكراً للفريقين هذه المتعة".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ايش السر يا ترى ...!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
دايماً النسوان سبب مشاكل الذكور ، حتى ملوك الغاب لعبن بعقولهم .. .. الحب اقشر ..
نادر
انا اسال الرجال
ابو نواف
ماتلاحظون كل اللي تجيبوهم هلاليين من لاعيبه واعلاميين يبحثوا عن تبرير تعادل الهلال مع الإتحاد

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