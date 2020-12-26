سامي الجابر: "الهلال رغم معاناته من الغياب كان الأقرب للفوز"

ماجد محمد (صدى):
قال سامي الجابر رئيس الهلال الأسبق، أن فريق الهلال سيطر على المباراة أمام الاتحاد التي أقيمت اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبينا أنه كان الأقرب للفوز.
وقال الجابر:" كلاسيكو الكرة السعودية حضرت الإثارة والندية بكل تفاصيله، والزعيم رغم معاناته من الغيابات في صفوفه الخلفية سيطر على المباراة وكان الأقرب للفوز".
وأضاف: "الاتحاد يبدو أنه عائد و بقوة للمنافسة بعناصر متميزة وحضور فني رائع، شكراً للفريقين هذه المتعة".