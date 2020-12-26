النعيمه يهاجم حكم مباراة الهلال والاتحاد ويصفه بـ "الأسوأ"

نواف السالم (صدى):
هاجم صالح النعيمة نجم الهلال السابق، الحكم محمد الهويش حكم لقاء الهلال والاتحاد بالجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووصفه بالأسوأ.
وقال النعيمه : "نعم الهلال سيء ولكن الحكم كان أسوأ، كنت من المؤيدين لدعم الحكم المحلي ولكن إذا كانوا بهذا السوء فيجب النظر ألف مرة، صبرنا مرة ومرتين وثلاث ولكن المسألة زادت عن حدها"!!.
يذكر أن لقاء فريق الهلال مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.