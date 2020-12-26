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النعيمه يهاجم حكم مباراة الهلال والاتحاد ويصفه بـ "الأسوأ"

Time منذ 48 دقيقة
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النعيمه يهاجم حكم مباراة الهلال والاتحاد ويصفه بـ "الأسوأ"

نواف السالم (صدى):
هاجم صالح النعيمة نجم الهلال السابق، الحكم محمد الهويش حكم لقاء الهلال والاتحاد بالجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووصفه بالأسوأ.

وقال النعيمه : "‏نعم الهلال سيء ولكن الحكم كان أسوأ، كنت من المؤيدين لدعم الحكم المحلي ولكن إذا كانوا بهذا السوء فيجب النظر ألف مرة، صبرنا مرة ومرتين وثلاث ولكن المسألة زادت عن حدها"!!.

يذكر أن لقاء فريق الهلال مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ايش السر يا ترى ...!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
دايماً النسوان سبب مشاكل الذكور ، حتى ملوك الغاب لعبن بعقولهم .. .. الحب اقشر ..
نادر
انا اسال الرجال
ابو نواف
ماتلاحظون كل اللي تجيبوهم هلاليين من لاعيبه واعلاميين يبحثوا عن تبرير تعادل الهلال مع الإتحاد

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