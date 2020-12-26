بالفيديو.. لاعب الاتحاد: "أضعنا فوزا سهلا أمام الهلال وسنعود للانتصارات" 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الاتحاد، كريم الأحمدي، على التعادل الإيجابي للهلال والاتحاد بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.
وقال " الأحمدي " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كان لدينا فرص لو استطعنا تسجيلها كنا فائزين الآن، و فريقنا يتحسن ".
وأضاف:" أضعنا فوزًا سهلًا اليوم أمام الهلال، فكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ولكن الحمد لله، وسنعود للانتصارات خلال المباريات المقبلة ".
وتابع:" الهلال لديه لاعبين مميزين ولكن الهدف جاء من خطأ فلم نمنحهم فرصًا كثيرة أمام المرمى وكنا الأفضل خلال المباراة ".
وكان لقاء فريق الهلال، مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، وأصبح رصيد الهلال 23 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويلاقي الشباب الخميس 31 ديسمبر.