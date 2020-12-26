الهلال يكشف حجم وطبيعة إصابة الكوري جانغ سو 

نواف السالم (صدى):
أوضحت الفحوصات الطبية الأولية تعرّض لاعب فريق الهلال الكوري الجنوبي " جانغ هيون سو " لإصابة في مفصل القدم، لافتة إلى أنه سيجري خلال اليومين المقبلين أشعة على موضع إصابته؛ للوقوف على حالته.
وكان لقاء فريق الهلال، مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، وأصبح رصيد الهلال 23 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويلاقي الشباب الخميس 31 ديسمبر.