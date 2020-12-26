فيصل أبو ثنين يُشعل الجدل بتعليق ناري على تعادل الهلال مع الاتحاد 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال السابق فيصل أبو ثنين، على التعادل الإيجابي للهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " أبو ثنين ":" تعادل عادل بين الكبار، كاريلي أعاد للاتحاد جزء من مستواه وسط تألق لسعود عبدالحميد والبيشي والعبود ".
وأضاف " أبو ثنين ":" الهلال في حالة تشبع وهبوط في المستوى والروح وتخبط من مدربه، غوميز غياب تام، إعطاء الفرصة للشباب أولى من إعطائها للاعب لايمكن يكون أساسي في الهلال "، موضحا:" الروح والقتالية أساس الفوز ".
وكان لقاء فريق الهلال، مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، وأصبح رصيد الهلال 23 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويلاقي الشباب الخميس 31 ديسمبر.