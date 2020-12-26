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فهد الروقي ينتقد إدارة الهويش لمباراة الهلال والاتحاد: "حدث ما حذرنا منه"

Time منذ ساعة
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فهد الروقي ينتقد إدارة الهويش لمباراة الهلال والاتحاد: "حدث ما حذرنا منه"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي فهد الروقي، على التعادل الإيجابي للهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " الروقي ":" حذرنا من الهويش وحدث ماحذرنا منه، للهلال ضربة جزاء في الشوط الثاني ".

وشهدت المباراة احداث جدلية للتحكيم حيث طالب لاعبو الهلال بركلتي جزاء لكن لم يتم احتسابها من حكم اللقاء.

وكان لقاء فريق الهلال، مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، وأصبح رصيد الهلال 23 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويلاقي الشباب الخميس 31 ديسمبر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ايش السر يا ترى ...!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
دايماً النسوان سبب مشاكل الذكور ، حتى ملوك الغاب لعبن بعقولهم .. .. الحب اقشر ..
نادر
انا اسال الرجال
ابو نواف
ماتلاحظون كل اللي تجيبوهم هلاليين من لاعيبه واعلاميين يبحثوا عن تبرير تعادل الهلال مع الإتحاد

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