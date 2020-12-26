بالفيديو.. الشهري يعلق على التعادل: "نقطة أفضل من لاشيء"

نواف السالم (صدى):
علق صالح الشهري لاعب الهلال على تعادل فريقه مع الاتحاد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الشهري: "كنا نطمح للفوز، لكن نقطة أفضل من لاشيء، وكامل مجريات المباراة كانت لنا"، مشيرا إلى أن الاتحاد خطير في الهجمات المرتدة" .
يذكر أن لقاء فريق الهلال مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.