شاهد.. لحظة اعتراض لوشيسكو على حكام لقاء الهلال والاتحاد بعد نهاية المباراة

طلال الغامدي (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة اعتراض مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، على حكام اللقاء بعد نهاية مباراة الهلال والاتحاد.
وكان لقاء فريق الهلال، مع الاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود الهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق تسديدة قوية، وفي الدقيقة 86 ينجح لاعب الهلال صالح الشهري في إحراز هدفا من كرة رأسية بارعة.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، وأصبح رصيد الهلال 23 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويلاقي الشباب الخميس 31 ديسمبر.