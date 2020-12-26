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وزير الصحة يكشف عن نسبة غير متوقعة للمسجلين لأخذ اللقاح بعد تلقي ولي العهد لقاح كورونا 

Time منذ 34 دقيقة
Views 1529
وزير الصحة يكشف عن نسبة غير متوقعة للمسجلين لأخذ اللقاح بعد تلقي ولي العهد لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
 قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ‏ارتفع فيها معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.‏

وأوضح أن عدد المطعَّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي، فيما وجّه ‏الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة، وحرصه، ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلهم خونة مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور وبارك فيك ...
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهما الله ..
tawaq
المشكلة بالشاوي والمرياع علشان كذا ضاعت الغنم قال الحكماء قديما تكلم لأراك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل ماجاه من العقاب ..

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