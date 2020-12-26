‏"النمر" يوضح تأثير تناول سمن الغنم على القلب

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن تأثير تناول سمن الغنم على القلب.
وقال " النمر ":" سمن الغنم مصدر جيد للطاقة في الشتاء ويعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة، كما كان يفعل أجدادنا ".
وأضاف " النمر ":" يجب ألا يكون الشخص يعاني من ارتفاع الكولسترول/الدهون الثلاثية وليس لديه جلطات سابقه في القلب أو الدماغ.
وكان " النمر " ذكر في تصريحات سابقة، أن هناك طريقة لتنظيف الشرايين من الكوليسترول، تتضمن المحافظة على صحة الشرايين بعدة خطوات تشمل: التحكم بالضغط، التحكم بالسكري، التحكم بالكوليسترول، عدم التدخين، مزاولة الرياضة، الابتعاد عن التوتر والقلق، الإكثار من الخضروات والفواكه.