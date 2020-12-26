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‏"النمر" يوضح تأثير تناول سمن الغنم على القلب

Time منذ 18 دقيقة
Views 1665
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‏"النمر" يوضح تأثير تناول سمن الغنم على القلب

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن تأثير تناول سمن الغنم على القلب.

وقال " النمر ":" سمن الغنم مصدر جيد للطاقة في الشتاء ويعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة، كما كان يفعل أجدادنا ".

وأضاف " النمر ":" يجب ألا يكون الشخص يعاني من ارتفاع الكولسترول/الدهون الثلاثية وليس لديه جلطات سابقه في القلب أو الدماغ.

وكان " النمر " ذكر في تصريحات سابقة، أن هناك طريقة لتنظيف الشرايين من الكوليسترول، تتضمن المحافظة على صحة الشرايين بعدة خطوات تشمل: التحكم بالضغط، التحكم بالسكري، التحكم بالكوليسترول، عدم التدخين، مزاولة الرياضة، الابتعاد عن التوتر والقلق، الإكثار من الخضروات والفواكه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلهم خونة مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور وبارك فيك ...
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهما الله ..
tawaq
المشكلة بالشاوي والمرياع علشان كذا ضاعت الغنم قال الحكماء قديما تكلم لأراك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل ماجاه من العقاب ..

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