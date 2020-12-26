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المريسل معلقا على اختلال منظومة النصر: "رأس الهرم اهتز بقوة"

Time منذ 46 دقيقة
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المريسل معلقا على اختلال منظومة النصر: "رأس الهرم اهتز بقوة"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على اختلال منظومة نادي النصر، وذلك بعد الهزائم التي تعرض لها مؤخرا، مشيرا إلى أن السبب هو اختلال رأس الهرم.

وقال المريسل:" ‏كل نصراوي يسأل نفسه، مالذي تغير في حمدالله و امرابط مثلاً ، نعم الاصابات و فايروس كورونا له دور ليس عليهما فقط بل على المنظومة بأكملها كفيتوريا و سلطان الغنام و و و و و الخ ... ، لكن ايضاً هذه المنظومة اختلت لأن رأس الهرم الإداري إهتز بقوة ‎" ٠

يذكر أنه خيم التعادل الإيجابي على مواجهة النصر وضمك، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علي ملعب جامعة الملك سعود. 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلهم خونة مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور وبارك فيك ...
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهما الله ..
tawaq
المشكلة بالشاوي والمرياع علشان كذا ضاعت الغنم قال الحكماء قديما تكلم لأراك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل ماجاه من العقاب ..

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