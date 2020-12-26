المريسل معلقا على اختلال منظومة النصر: "رأس الهرم اهتز بقوة"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على اختلال منظومة نادي النصر، وذلك بعد الهزائم التي تعرض لها مؤخرا، مشيرا إلى أن السبب هو اختلال رأس الهرم.
وقال المريسل:" كل نصراوي يسأل نفسه، مالذي تغير في حمدالله و امرابط مثلاً ، نعم الاصابات و فايروس كورونا له دور ليس عليهما فقط بل على المنظومة بأكملها كفيتوريا و سلطان الغنام و و و و و الخ ... ، لكن ايضاً هذه المنظومة اختلت لأن رأس الهرم الإداري إهتز بقوة " ٠
يذكر أنه خيم التعادل الإيجابي على مواجهة النصر وضمك، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علي ملعب جامعة الملك سعود.