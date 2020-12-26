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شاهد.. ردة فعل غريبة لرئيس النصر بعد التعادل مع ضمك

Time منذ 53 دقيقة
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شاهد.. ردة فعل غريبة لرئيس النصر بعد التعادل مع ضمك

طلال الغامدي (صدى):
أظهر مقطع فيديو، ردة فعل غريبة لرئيس نادي النصر، صفوان السويكت، بعد التعادل مع ضمك، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وبدا في الفيديو، الحزن والحسرة يخيمان على رئيس النصر، بعد تعادل فريقه أمام ضمك، مما أثار المقطع انتشارا وتداولها تداولا واسعا.

وكان التعادل الإيجابي ، حسم  مواجهة النصر وضمك، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علي ملعب جامعة الملك سعود.

وأحرز الهدف الأول لفريق نادي النصر اللاعب بيتروس ماتيوس في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بينما سجل الهدف الأول  لفريق نادي ضمك اللاعب سيرجيو فيتور في الدقيقة 36.

ونجح اللاعب بيتروس ماتيوس في هز شباك ضمك في الدقيقة 3+45، فيما حقق الهدف الثاني لضمك اللاعب مايكون بيريرا روكي في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، بلغ النصر النقطة الثامنة، ويلاقي الفيصلي الخميس 31 ديسمبر، بينما ضمك يصل إلى 8 نقاط، ويستضيف الفتح في الأول من يناير.

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أحدث التعليقات

ابوجود
مصر كلها تحتاج تأديب وتلقين دروس قاسيه كل يوم نسمع عندهم جرائم ترتجف منها القلوب وتذهل منها العقول.
abc
أغلب البائعين متمسكين بالنقد الورقي اكثر من الدفع الرقمي
البسطويسي
والله ما كرهني في النصر وفي تشجيعه الا هذي العينه وامثالها ، تحس انه عار على اي شي ينتمي اليه .
الغامدي جدة
غريبة مثل هذه الجرائم في السودان معروف عنهم اهل عفة وكرامة أكيد شارب مريسة
زائر
خلاص وقع

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