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البكيري يطقطق على النصر بصورة مثيرة بعد التعادل مع ضمك 

Time منذ 41 دقيقة
Views 2377
البكيري يطقطق على النصر بصورة مثيرة بعد التعادل مع ضمك 

طلال الغامدي (صدى):
طقطق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على النصر بعد تعادله مع ضمك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وقال " البكيري ":" كل شيء لم يجدي، لاحياء آماله في تحسين مركزه في الدوري، حتى فال ملعبه الجديد "، فيما أرفق صورة ساخرة من النصر بسبب نتائجه المخيبة للآمال وكتب عليها:" النصر فارس بلا جواد ".

وكان التعادل الإيجابي ، حسم  مواجهة النصر وضمك، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علي ملعب جامعة الملك سعود. 

وبهذه النتيجة، بلغ النصر النقطة الثامنة، ويلاقي الفيصلي الخميس 31 ديسمبر، بينما ضمك يصل إلى 8 نقاط، ويستضيف الفتح في الأول من يناير.

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أحدث التعليقات

ابوجود
مصر كلها تحتاج تأديب وتلقين دروس قاسيه كل يوم نسمع عندهم جرائم ترتجف منها القلوب وتذهل منها العقول.
abc
أغلب البائعين متمسكين بالنقد الورقي اكثر من الدفع الرقمي
البسطويسي
والله ما كرهني في النصر وفي تشجيعه الا هذي العينه وامثالها ، تحس انه عار على اي شي ينتمي اليه .
الغامدي جدة
غريبة مثل هذه الجرائم في السودان معروف عنهم اهل عفة وكرامة أكيد شارب مريسة
زائر
خلاص وقع

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