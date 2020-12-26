البكيري يطقطق على النصر بصورة مثيرة بعد التعادل مع ضمك 

طلال الغامدي (صدى):
طقطق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على النصر بعد تعادله مع ضمك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.
وقال " البكيري ":" كل شيء لم يجدي، لاحياء آماله في تحسين مركزه في الدوري، حتى فال ملعبه الجديد "، فيما أرفق صورة ساخرة من النصر بسبب نتائجه المخيبة للآمال وكتب عليها:" النصر فارس بلا جواد ".
وكان التعادل الإيجابي ، حسم مواجهة النصر وضمك، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علي ملعب جامعة الملك سعود.
وبهذه النتيجة، بلغ النصر النقطة الثامنة، ويلاقي الفيصلي الخميس 31 ديسمبر، بينما ضمك يصل إلى 8 نقاط، ويستضيف الفتح في الأول من يناير.