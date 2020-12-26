شاهد.. نساء يصرخن في وجه قيادي حوثي: "سرقتونا ونهبتوا أراضينا يا ظلمة"

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، نساء يمنيات يصرخن في وجه قيادي حوثي بهمدان شمال صنعاء، بعدما استولى بقوة السلاح على أراضٍ لهما، ضمن عمليات النهب الواسعة التي تنفذها المليشيات للأراضي والعقارات في مناطق سيطرتها.
وبدا في الفيديو النساء المظلومات يخاطبن قياديا حوثيا: " أنتم ظلمة سرقتونا ونهبتوا أراضينا، ربنا عدل بينصف لنا منكم يا مسيرة السرق ".
وتصاعدت عمليات نهب واسعة تنفذها مليشيات الحوثي للأراضي والعقارات في صنعاء ومناطق سيطرتها مؤخراً، ضمن عمليات تستهدف أراضي وعقارات الدولة، إلى جانب استغلال مشرفي الجماعة لنفوذهم والاستقواء بالسلاح على البسطاء لنهب أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة في ظل غياب العدالة.