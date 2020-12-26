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شاهد.. نساء يصرخن في وجه قيادي حوثي: "سرقتونا ونهبتوا أراضينا يا ظلمة"

Time منذ ساعة
Views 1500
شاهد.. نساء يصرخن في وجه قيادي حوثي: "سرقتونا ونهبتوا أراضينا يا ظلمة"

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، نساء يمنيات يصرخن في وجه قيادي حوثي بهمدان شمال صنعاء، بعدما استولى بقوة السلاح على أراضٍ لهما، ضمن عمليات النهب الواسعة التي تنفذها المليشيات للأراضي والعقارات في مناطق سيطرتها.

وبدا في الفيديو النساء المظلومات يخاطبن قياديا حوثيا: " أنتم ظلمة سرقتونا ونهبتوا أراضينا، ربنا عدل بينصف لنا منكم يا مسيرة السرق ".

 

وتصاعدت عمليات نهب واسعة تنفذها مليشيات الحوثي للأراضي والعقارات في صنعاء ومناطق سيطرتها مؤخراً، ضمن عمليات تستهدف أراضي وعقارات الدولة، إلى جانب استغلال مشرفي الجماعة لنفوذهم والاستقواء بالسلاح على البسطاء لنهب أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة في ظل غياب العدالة.

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أحدث التعليقات

ابوجود
مصر كلها تحتاج تأديب وتلقين دروس قاسيه كل يوم نسمع عندهم جرائم ترتجف منها القلوب وتذهل منها العقول.
abc
أغلب البائعين متمسكين بالنقد الورقي اكثر من الدفع الرقمي
البسطويسي
والله ما كرهني في النصر وفي تشجيعه الا هذي العينه وامثالها ، تحس انه عار على اي شي ينتمي اليه .
الغامدي جدة
غريبة مثل هذه الجرائم في السودان معروف عنهم اهل عفة وكرامة أكيد شارب مريسة
زائر
خلاص وقع

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