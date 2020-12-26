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بالفيديو.. النصر يتعثر أمام ضمك في أولى مبارياته على ملعبه الجديد

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. النصر يتعثر أمام ضمك في أولى مبارياته على ملعبه الجديد

طلال الغامدي (صدى):
خيم التعادل الإيجابي على مواجهة النصر وضمك، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علي ملعب جامعة الملك سعود. 

وأحرز الهدف الأول لفريق نادي النصر اللاعب بيتروس ماتيوس في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بينما سجل الهدف الأول  لفريق نادي ضمك اللاعب سيرجيو فيتور في الدقيقة 36.

ونجح اللاعب بيتروس ماتيوس في هز شباك ضمك في الدقيقة 3+45، فيما حقق الهدف الثاني لضمك اللاعب مايكون بيريرا روكي في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، بلغ النصر النقطة الثامنة، ويلاقي الفيصلي الخميس 31 ديسمبر، بينما ضمك يصل إلى 8 نقاط، ويستضيف الفتح في الأول من يناير.

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أحدث التعليقات

ابوجود
مصر كلها تحتاج تأديب وتلقين دروس قاسيه كل يوم نسمع عندهم جرائم ترتجف منها القلوب وتذهل منها العقول.
abc
أغلب البائعين متمسكين بالنقد الورقي اكثر من الدفع الرقمي
البسطويسي
والله ما كرهني في النصر وفي تشجيعه الا هذي العينه وامثالها ، تحس انه عار على اي شي ينتمي اليه .
الغامدي جدة
غريبة مثل هذه الجرائم في السودان معروف عنهم اهل عفة وكرامة أكيد شارب مريسة
زائر
خلاص وقع

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