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شاهد.. لحظة تلقي أمير مكة الجرعة الأولى من لقاح كورونا

Time منذ 29 دقيقة
Views 1622
شاهد.. لحظة تلقي أمير مكة الجرعة الأولى من لقاح كورونا

مكة المكرمة (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة تلقي الأمير خالد الفيصل، أمير مكة الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مركز اللقاحات الأول بـجدة.

وكان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- تلقى أمس الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:" أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة " الوقاية خير من العلاج ".

وتمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

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أحدث التعليقات

الملل5
شعرت اني داخلين صالة فرح حرام عليك انا اعرف انه حس بالندم وجاب زوجته وهو يقول انا والطوفان اما امرض انا وهي تسلم لا والف لا
الملل5
لعن ابو صديق مايدلني علي الخير ويحذرني من الشر الصديق هو اللي يحبك في الله وحده ما هو اعلام وقدام الكميرات واذا طحت لقيته سندي ماهو اذا طحت هرب وقال مثل ابليس اني اخاف الله
e.alofi
إذا هم أصحاب ذنوب ومعاصي فسحقاً لهم أما إذا كانوا العكس فالله يرحمهم اذا هم يستحقونها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
e.alofi
على كثر جرائم الذكور في الحياة إلا أني بعض الأحيان مالوم البنت إذا ارتكبت جريمة مع أني طبعاً ضد جريمه القتل بس الذكور في الحياة يقتلون اكثررر🤷‍♂️💔
e.alofi
امشششش ٨ مليون 😅 وللل كيف انشهر هثووور ذا

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