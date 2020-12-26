كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح: "لن أجبره على البقاء" 

وكالات (صدى):
تهكم مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب، من التقارير التي ذكرت مؤخرًا أن المصري محمد صلاح بصدد الرحيل عن ليفربول في شهر يناير المقبل.
وأضاف " كلوب " في تصريحات صحفية:" أرى أن السبب الوحيد الذي يجعل صلاح يُغادر ليفربول ربما الطقس حاليًّا في إنجلترا، هل ترون أنه يُوجد سبب آخر؟! ليفربول واحد من أكبر الأندية بالعالم، ونحن ندفع أموالًا جيدة مثل كل الأندية، ولدينا قاعدة جماهيرية ".
ولفت " كلوب ":" على أي حال لا يُمكنك إجبار أي لاعب على البقاء، لكن الأمر متعلق فقط بالتوقيت، واللحظة المناسبة للمغادرة ".
وكان صلاح حقق 4 ألقاب مع نادي ليفربول منذ الانضمام له في صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي وهي " دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي ".