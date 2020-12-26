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كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح: "لن أجبره على البقاء" 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1554
كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح: "لن أجبره على البقاء" 

وكالات (صدى):
تهكم مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب، من التقارير التي ذكرت مؤخرًا أن المصري محمد صلاح بصدد الرحيل عن ليفربول في شهر يناير المقبل.

وأضاف " كلوب " في تصريحات صحفية:" أرى أن السبب الوحيد الذي يجعل صلاح يُغادر ليفربول ربما الطقس حاليًّا في إنجلترا، هل ترون أنه يُوجد سبب آخر؟! ليفربول واحد من أكبر الأندية بالعالم، ونحن ندفع أموالًا جيدة مثل كل الأندية، ولدينا قاعدة جماهيرية ".

ولفت " كلوب ":" على أي حال لا يُمكنك إجبار أي لاعب على البقاء، لكن الأمر متعلق فقط بالتوقيت، واللحظة المناسبة للمغادرة ".

وكان صلاح حقق 4 ألقاب مع نادي ليفربول منذ الانضمام له في صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي وهي " دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي ".

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أحدث التعليقات

الملل5
شعرت اني داخلين صالة فرح حرام عليك انا اعرف انه حس بالندم وجاب زوجته وهو يقول انا والطوفان اما امرض انا وهي تسلم لا والف لا
الملل5
لعن ابو صديق مايدلني علي الخير ويحذرني من الشر الصديق هو اللي يحبك في الله وحده ما هو اعلام وقدام الكميرات واذا طحت لقيته سندي ماهو اذا طحت هرب وقال مثل ابليس اني اخاف الله
e.alofi
إذا هم أصحاب ذنوب ومعاصي فسحقاً لهم أما إذا كانوا العكس فالله يرحمهم اذا هم يستحقونها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
e.alofi
على كثر جرائم الذكور في الحياة إلا أني بعض الأحيان مالوم البنت إذا ارتكبت جريمة مع أني طبعاً ضد جريمه القتل بس الذكور في الحياة يقتلون اكثررر🤷‍♂️💔
e.alofi
امشششش ٨ مليون 😅 وللل كيف انشهر هثووور ذا

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