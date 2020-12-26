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شاهد.. قنصلية أمريكا في الظهران تُثير الجدل بتصريح غير متوقع حول زيارتها للعلا

Time منذ ساعة
Views 2193
شاهد.. قنصلية أمريكا في الظهران تُثير الجدل بتصريح غير متوقع حول زيارتها للعلا

عادل الحربي (صدى):
تحدثت قنصلية أمريكا في الظهران، نيكول مانز، عن انطباعاتها أثناء زيارتها للعلا، قائلة:" السلام عليكم،  حياكم الله، يعجز التعبير في وصف الطبيعة الساحرة بالعلا وتبوك ".

وأضافت " مانز " خلال حوارها عبر قناة العربية:" شكرا على كرم أهل الشمال "، لافتة:" تبوك تحتضن أغصان العنب والزيتون، ويوجد بها أول سكك حديدية في المملكة "، كما أثارت جدلا واسعا بتصريحها الخير متوقع حول زيارتها للعلا.

وكانت قنصلية أمريكا في الظهران أثارت تفاعلا، بعد نشرها صورة فتاة ترتدي زيا تقليديا سعوديا.

وعلقت " مانز " على الصورة، قائلة:" احزروا من يستمتع حقا بالتعلم عن ثقافة وتقاليد السعودية! من يعرف ما اسم هذا الزي؟ " مستشهدة بوسم " الشرقية في قلبي ".

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أحدث التعليقات

الملل5
شعرت اني داخلين صالة فرح حرام عليك انا اعرف انه حس بالندم وجاب زوجته وهو يقول انا والطوفان اما امرض انا وهي تسلم لا والف لا
الملل5
لعن ابو صديق مايدلني علي الخير ويحذرني من الشر الصديق هو اللي يحبك في الله وحده ما هو اعلام وقدام الكميرات واذا طحت لقيته سندي ماهو اذا طحت هرب وقال مثل ابليس اني اخاف الله
e.alofi
إذا هم أصحاب ذنوب ومعاصي فسحقاً لهم أما إذا كانوا العكس فالله يرحمهم اذا هم يستحقونها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
e.alofi
على كثر جرائم الذكور في الحياة إلا أني بعض الأحيان مالوم البنت إذا ارتكبت جريمة مع أني طبعاً ضد جريمه القتل بس الذكور في الحياة يقتلون اكثررر🤷‍♂️💔
e.alofi
امشششش ٨ مليون 😅 وللل كيف انشهر هثووور ذا

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