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بالفيديو.. حكاية أمريكي دخل عالم الإبل ويشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز

Time منذ 13 دقيقة
Views 1276
بالفيديو.. حكاية أمريكي دخل عالم الإبل ويشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز

علي القحطاني (صدى):
قرر أمريكي الدخول في مجال الإبل والمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة ، حيث قام بشراء منقية من الإبل والمنافسة بفردية.

وقال الأمريكي ريمون : "بداية مشاركتي منذ 35 سنة مع الأمير فيصل بن سعود وكان لديه أحد أكبر المزارع للابل وكنت أزوره باستمرار ونبقى في الصحراء لفترات طويلة ومن هنا بدأ إعجابي في الإبل، فالصحراء هنا جميلة ".

وتابع: "ليس لدينا مثل هذه البيئة في كاليفورنيا اخترت أن أبدأ بالإبل الحمر واخترت أن أسميها على أسم ابنتي نورة"

وأضاف : " عندما ذهبت إلى سانديغو رأيت مصانع لمنتجات الإبل وينتجون الشكولاتة والصابون ومساحيق التجميل واعتزمت الاستثمار في المملكة ".

وأشار إلى أنه قرر شراء منقية من الإبل والمنافسة بفردية منها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

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أحدث التعليقات

الملل5
شعرت اني داخلين صالة فرح حرام عليك انا اعرف انه حس بالندم وجاب زوجته وهو يقول انا والطوفان اما امرض انا وهي تسلم لا والف لا
الملل5
لعن ابو صديق مايدلني علي الخير ويحذرني من الشر الصديق هو اللي يحبك في الله وحده ما هو اعلام وقدام الكميرات واذا طحت لقيته سندي ماهو اذا طحت هرب وقال مثل ابليس اني اخاف الله
e.alofi
إذا هم أصحاب ذنوب ومعاصي فسحقاً لهم أما إذا كانوا العكس فالله يرحمهم اذا هم يستحقونها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
e.alofi
على كثر جرائم الذكور في الحياة إلا أني بعض الأحيان مالوم البنت إذا ارتكبت جريمة مع أني طبعاً ضد جريمه القتل بس الذكور في الحياة يقتلون اكثررر🤷‍♂️💔
e.alofi
امشششش ٨ مليون 😅 وللل كيف انشهر هثووور ذا

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